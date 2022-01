Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam vient de signer et de promulguer la Directive N°36/CT-TTg du Premier ministre sur le renforcement des solutions de protection et de prise en charge des enfants touchés par l'épidémie de COVID-19.

Le Premier ministre a demandé au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales d'assumer la responsabilité principale et de coordonner avec d'autres ministères et branches pour proposer les politiques et les solutions pour les soins, la protection et l'éducation des orphelins en général et des enfants orphelins à cause du COVID-19 en particulier ; de rechercher et d’élaborer des programmes pour régler et limiter les impacts de l'épidémie de COVID-19 sur les enfants, tels que les soins de santé mentale, les soins psychosociaux, la consolidation du système d’orphelinat ; de renforcer la communication pour promouvoir le rôle de la société et de la communauté dans la protection et la prise en charge des enfants, en particulier des enfants touchés par l'épidémie de COVID-19.

Le Premier ministre a demandé au ministère de la Santé de renseigner sur les mesures préventives, d’accélérer la vaccination pour les enfants, de soigner les enfants infectés et impactés par le COVID-19.

Le ministère de l'Éducation et de la Formation continue de mettre en œuvre efficacement la Directive N°24/CT-TTg publié le 3 septembre 2021 concernant la garantie de l'efficacité de l'apprentissage en ligne et de la sécurité des élèves qui retournent à l'école.

Le ministère de l'Information et de la Communication devrait continuer de mettre en œuvre efficacement le programme « Ondes et ordinateurs pour les enfants » ; charger la presse et des entreprises fournissant des services sur le réseau de diffuser des connaissances et des compétences sur les activités de soutien mental et physique appropriées pour les enfants, contribuant aux soins de leur santé mentale, aux soins psychosociaux et à la prévention et la lutte contre la violence, les abus, les accidents et les blessures chez les enfants. -VNA