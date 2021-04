Le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan et le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (gauche). Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Singapour attache une grande importance au partenariat stratégique avec le Vietnam, a déclaré le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan, lors d’une conversation téléphonique ce vendredi 16 avril, avec le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Le chef de la diplomatie singapourien a vivement apprécié le Vietnam pour ses réalisations obtenues dans le contrôle de la pandémie de COVID-19 et le développement socio-économique ainsi que pour d'autres réalisations enregistrées ces derniers temps.

Bui Thanh Son a hautement apprécié l'efficacité de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines au cours de ces dernières années, surtout le fait que Singapour est devenu le plus important investisseur au Vietnam en 2020, malgré les difficultés causées par la pandémie de COVID-19.



Il a demandé aux deux parties d’accélérer l'échange de délégations en temps opportun, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale, dont la 15e réunion des ministres reliant Vietnam-Singapour et la 14e consultation politique au niveau des vice-ministériel des Affaires étrangères. Il a remercié Singapour pour son soutien positif au Vietnam pour remplir avec succès la Présidence de l’ASEAN 2020 et le membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA

Les deux ministres sont convenus de travailler en étroite collaboration pour promouvoir le commerce et les investissements bilatéraux, de renforcer la coopération dans d'autres domaines et au sein de l'ASEAN et des forums multilatéraux.

Le même jour, Bui Thanh Son a eu une conversation téléphonique avec son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar.

Les deux ministres se sont déclarés satisfaits des développements positifs du Partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde et sont convenus de coopérer étroitement pour promouvoir l'efficacité du Plan d'action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique intégral pour la période 2021-2023; de maintenir régulièrement les mécanismes de coopération bilatérale, de coordonner pour célébrer les 50 ans des relations diplomatiques, de porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars.

Bui Thanh Son a vivement apprécié le soutien de l'Inde au développement durable au Vietnam à travers des projets de Placement institutionnel qualifié (QIP-Qualified Institutional Placement).

Les deux ministres ont échangé des vues sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun. Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam soutenait toujours la politique "Agir vers l'Est" de l'Inde et a suggéré aux deux pays de renforcer leur coopération étroite et leur soutien mutuel lors des forums multilatéraux, en particulier en 2021, lorsque les deux pays assument conjointement le rôle de membres non permanents du Conseil de sécurité de l’ONU.

Il a salué la position constante de l'Inde sur la Mer Orientale et a apprécié son rôle lors des forums régionaux et internationaux, en particulier au sein du Partenariat ASEAN-Inde et de l’ONU. -VNA