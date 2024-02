L'ambassadeur Dinh Toan Thang (3e à gauche) et des responsables de Grenoble. Photo : VNA



Paris (VNA) - Dans le cadre des activités visant à promouvoir la coopération et à renforcer l'amitié avec les localités françaises, l'ambassadeur vietnamien en France Dinh Toan Thang a effectué une visite de travail à Grenoble du 17 au 20 février.



Lors d’une rencontre avec le maire Eric Piolle, l'ambassadeur Dinh Toan Thang a souligné que Grenoble était l'une des localités françaises coopérant beaucoup avec le Vietnam, notamment dans les domaines de la formation universitaire et de la recherche scientifique, technique et de haute technologie. L'ambassadeur a affirmé le souhait de continuer à promouvoir la coopération avec Grenoble dans les domaines ci-dessus.



Le maire Eric Piolle a exprimé sa volonté de coopérer dans les domaines qui intéressent le Vietnam et dans lesquels Grenoble a des atouts. Le maire a déclaré qu'outre les relations solides et de longue date dans les domaines de la formation universitaire et de la recherche scientifique et technologique, les deux parties devaient coopérer dans l’économie et le commerce. En outre, les échanges culturels doivent également être accélérés.

Au cours du voyage d'affaires, l'ambassadeur Dinh Toan Thang a travaillé avec des dirigeants d'agences d'investissement et de commerce de Grenoble Alpes, a visité et travaillé avec certains établissements de recherche et de formation de Grenoble tels que le CEA Leti - pionnier dans le domaine des micro et nanotechnologies, UGA/Gipsa-lab - spécialisé dans la recherche sur les signaux, images, sons, robots et dispositifs sans pilote et ST- Microelectronic - société de recherche et d'application des technologies des puces électroniques et des semi-conducteurs.



Lors des séances de travail, l'ambassadeur vietnamien et une délégation l’accompagnant ont hautement apprécié les programmes de coopération en matière de recherche avec des installations de recherche et de formation françaises et ont souhaité renforcer davantage ce modèle de coopération efficace. Il a affirmé que le Vietnam était un pays en développement avec de nombreux besoins en matière d'infrastructures, d'industrie, d'énergie, de microélectronique ou encore de santé et a exprimé sa volonté de développer des relations de partenariat avec Grenoble dans ces domaines.

Nicolas Béroud, directeur d'Invest Grenoble Alpes Métropole, a estimé qu'il existait de nombreuses perspectives de coopération entre les entreprises de la région et le Vietnam. Il a précisé que les startups vietnamiennes pouvaient également promouvoir des projets à Grenoble, notamment dans les domaines des semi-conducteurs, du numérique, de la médecine, de la santé et de nouvelles énergies.



Pierre Emmanuel Chaux de Grex International de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a déclaré que le Vietnam était l'un des marchés potentiels. Selon lui, Grenoble a des atouts dans l'industrie, les énergies nouvelles, la haute technologie et au cours du processus de développement, le Vietnam aura de nombreux besoins dans ces domaines, Alors, les deux parties peuvent réfléchir ensemble à des projets et développer leur coopération dans le futur.



Dans le cadre de son voyage d'affaires dans la ville de Grenoble, l'ambassadeur Dinh Toan Thang et son épouse ont assisté à un programme fêtant le Nouvel an lunaire 2024, organisé par l’Union générale des Vietnamiens de l'Isère

et l'Association des étudiants vietnamiens de Grenoble. - VNA