Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam. Photo : VNA



Hanoï, 15 janvier (VNA) - Les membres du Comité de pilotage national de la prévention et de la lutte contre le COVID-1 ont proposé de renforcer les mesures anti-épidémiques, notamment à l’approche du 13e Congrès national du Parti et du Nouvel an lunaire du Buffle 2021.

Lors de la réunion du comité, tenue ce vendredi après-midi 15 janvier à Hanoï, les membres du comité ont estimé que tout le pays avait mis en œuvre des mesures préventives pour le long terme pour prévenir la propagation du coronavirus dans la communauté, telles que la mise en œuvre du message 5K (Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration de l’état de santé), la mise à jour des informations sur l’épidémie... Le pays accélère le processus de recherche et de production de vaccins.

Notamment, à l’approche du 13e Congrès national du Parti, le ministère de la Santé, le Comité de pilotage nationale de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 sont ordonnés de participer activement au travail d’assurer la sécurité de cet événement.

S’exprimant lors de la réunion, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, aussi chef du comité a déclaré que dans tous les cas, les Vietnamiens entrant dans le pays par voie terrestre et mis en quarantaine dans les installations militaires ne doivent pas facturer de frais.

Selon le vice-Premier ministre, jusqu'à présent, le travail de prévention et de contrôle de l'épidémie connaît toujours ses résultats. Au 15 janvier, le Vietnam dépasse 45 jours consécutifs sans confirmer aucune contamination locale. Au total, 1.536 cas de COVID-19 ont été signalés : 876 cas importés et 660 cas de contamination locale.

Face à l'évolution complexe de la situation dans le monde avec de nouveaux cas et l’augmentation incessante des décès chaque jour, les membres du comité ont précisé les causes principales comme l'émergence de la nouvelle variante du virus SARS-CoV-2, l’assouplissement des mesures de prévention et de contrôle du coronavirus pendant les vacances de Noël et du Nouvel An, la naissance de vaccin…

Photo d'illustration : VNA



Pour les citoyens de retour au pays et les experts venant au Vietnam, la quarantaine médicale est strictement appliquée, ce contribuant à maîtriser la contamination communautaire. Cependant, en raison de l'émergence d'une nouvelle variante de SARS-CoV-2, le Vietnam minimise les vols de l'étranger.



Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a suggéré de renforcer l'esprit de vigilance. Les personnes entrant au Vietnam en provenance d'un certain nombre de pays et territoires où apparaît la nouvelle variante de SARS-CoV-2 semblent avoir dû prolonger la période de quarantaine, d'au moins 14 jours.

Il a salué les ministères de la Santé, des Sciences et des Technologies, de l'Information et de la Communication pour avoir complété et mis à jour le système de gestion de l'information sur les épidémies, ce permettant l'ensemble du système national de prévention et de contrôle des épidémies d’être proactif, prêts à préparer des plans de réaction.

Enfin, le vice-Premier ministre a demandé une gestion stricte et une prévention approfondie des personnes entrant illégalement. -VNA