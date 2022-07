Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Au nom du Bureau politique, le permanent du secrétariat, Vo Van Thuong, a signé la promulgation de la Directive n° 14-CT/TW du 1er juillet 2022 du Bureau politique sur la poursuite du renforcement de la direction du Parti pour l'Association vietnamienne des avocats (Vietnam Lawyers Association) dans la nouvelle situation.



Selon cette directive, l'organisation de l'Association vietnamienne des avocats, en particulier au niveau local, n'est pas stricte. Certains comités et organisations du Parti ne sont pas pleinement conscients de la position et du rôle de l'Association.



Pour renforcer la direction du Parti, promouvoir le rôle de l’Association dans la nouvelle situation, le Bureau politique demande aux comités et organisations du Parti de tous niveaux d’élever la conscience sur la position, le rôle et la responsabilité de l’Association vietnamienne des avocats.



Il demande également de continuer à consolider et renforcer l’organisation de l'Association vietnamienne des avocats, de renouveler fortement le contenu de ses activités et son mode de fonctionnement. Il demande en outre à l’Association de fournir activement des conseils et assistances juridiques, en particulier aux pauvres, aux bénéficiaires des politiques, aux personnes dans les zones reculées, de participer activement à la réforme judiciaire, à la réforme administrative, à la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, de développer son rôle dans la diplomatie populaire, d’élargir la coopération internationale, de présenter les politiques du Vietnam à l’étranger, de réfuter les allégations fausses et déformées des forces hostiles, etc.-VNA