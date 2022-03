Photo: Ministère vietnamien de la Défense

Hanoï (VNA) - Le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre vietnamien de la Défense, a reçu le 28 mars à Hanoï le ministre cubain de la Construction, René Antonio Mesa Villafana.

Phan Van Giang a affirmé que l'amitié traditionnelle spéciale entre le Vietnam et Cuba, établie par le Président Ho Chi Minh et le Président Fidel Castro et cultivée par les deux Partis, les deux États, les deux peuples et les deux armées au cours des 60 dernières années, était devenue un modèle des relations internationales de l'époque.

Le général Phan Van Giang a également exprimé sa profonde gratitude pour l'affection et le soutien que Cuba a accordés au Vietnam dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Le ministre vietnamien de la Défense a souligné que le Vietnam appréciait hautement le prestige, l'expérience et les atouts de Cuba dans le domaine de la construction. Par conséquent, le ministère de la Défense du Vietnam a décidé de choisir la société DINVAI du ministère cubain de la Construction comme consultant pour superviser le projet de construction de la route Truong Son Dong.

Pour sa part, le ministre René Antonio Mesa Villafana a exprimé son plaisir de visiter et de travailler avec le ministère de la Défense nationale du Vietnam, tout en affirmant la volonté de Cuba de participer à d'autres projets du ministère vietnamien dans les temps à venir.