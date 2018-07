Le président du groupe des députés d’amitié Vietnam-Japon Pham Minh Chinh (droite) et le président l’Alliance des députés d’amitié Japon-Mékong, Ryu Shionoya à Hanoi le 27 juillet. Photo: VNA

Hanoï (VNA) –Le président du groupe des députés d’amitié Vietnam-Japon, Pham Minh Chinh, a rencontré à Hanoï le 27 juillet le président de l’Alliance des députés d’amitié Japon-Mékong, Ryu Shionoya en visite de travail au Vietnam.

Pham Minh Chinh, également membre du Politburo et président de la Commission de l'organisation du Parti communiste du Vietnam, a salué la visite de travail de la délégation des législateurs japonais, la considérant comme une activité significative dans la série d'événements en 2018 pour célébrer les 45 ans de l’établissement des realtions diplomatiques Vietnam-Japon.

Il a hautement apprécié la coopération solide entre les deux organes législatifs, notant que la relation entre le groupe des députés d’amitié Vietnam-Japon et l'Alliance des députés d’amitié Vietnam-Japon s'était bien développée.

L'Assemblée nationale vietnamienne soutient le partenariat stratégique approfondi entre les deux pays, qui se développe de manière forte, globale et substantielle. De plus, le 45ème anniversaire des relations diplomatiques marque une étape importante dans les relations bilatérales avec de nombreuses réalisations obtenues dans tous les domaines, de la politique, l'économie à la culture, en passant par l'éducation et les échanges entre les deux peuples, a-t-il affirmé.

Pham Minh Chinh a proposé que les deux pays continuent de promouvoir les échanges, en particulier entre les deux peuples, les jeunes parlementaires et les législatrices. Il espère recevoir le soutien des parlementaires japonais pour un projet de formation à l'intention des responsables vietnamiens, ainsi que pour les réformes administratives et la simplification de l'appareil de personnel.

En ce qui concerne le Sommet Mékong-Japon, Pham Minh Chinh a apprécié que depuis sa fondation il y a 11 ans, la coopération entre le Mékong et le Japon avait été de plus en plus efficace, prouvant son rôle important dans la région et apportant des avantages concrets à sa population.

Pour sa part, Ryu Shionoya a souligné que, ces dernières années, les pays de la région du Mékong ont réalisé des projets dans le cadre des programmes du couloir économique Est-Ouest et du couloir économique du Nord-Est, et déployé des efforts pour développer l'économie régionale. Le Vietnam est considéré comme une nation influente dans la région du Mékong, avec ses contributions significatives au développement de celle-ci.

Il a demandé au Vietnam de s’intéresser davantage à la formation des aides-soignants qui seront envoyés travailler au Japon. S’agissant des projets de formation de gestionnaires, de la réforme administrative et de simplification de l'appareil de personnel, son pays est prêt à partager des expériences avec le Vietnam, a conclu Ryu Shionoya. –VNA