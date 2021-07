Lors de l’entretien entre une délégation des garde-frontières de la province septentrionale de Lao Cai (Vietnam) et celle de la force de contrôle des frontières de Honghe dans la province chinoise du Yunnan le 22 juillet. Photo : VNA

Lao Cai (VNA) – Une délégation des garde-frontières de la province septentrionale de Lao Cai (Vietnam) a eu le 22 juillet un entretien avec celle de la force de contrôle des frontières de Honghe dans la province chinoise du Yunnan pour évaluer leur collaboration depuis 2019 et discuter des mesures visant à renforcer la coopération dans la gestion des frontières dans les temps à venir.

Les deux parties ont mis en œuvre de manière intégrale des mécanismes de coopération signés et ont obtenu des réalisations marquantes en matière de patrouille frontalière conjointe et d'application de la loi, d'échange d'informations, de traitement des cas de violation, de sensibilisation de la loi, d'échange d'amitié et de prévention et de contrôle des maladies dans les régions frontalières, notamment la prévention et le contrôle du COVID-19.

Ils ont également abordé les défis actuels et ont lancé des orientations pour mettre en œuvre conjointement les tâches dans les temps à venir.

Les parties se sont mises d'accord à étendre la communication en ligne pour mettre à jour et échanger des informations en temps opportun, régler harmonieusement les incidents qui se produisent dans les zones frontalières et renforcer davantage les mécanismes d'enquête sur la criminalité transnationale et la prévention et le traitement des entrées et sorties illégales.

Enfin, elles sont parvenues à un accord sur le lancement prochain d'une campagne de contrôle aux frontières.-VNA