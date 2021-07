Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 10 juillet une conversation téléphonique avec son homologue indien Narendra Modi sur les mesures propres à renforcer le partenariat stratégique intégral entre leurs pays.



Les deux Premiers ministres ont convenu de continuer à maintenir les contacts de tous niveaux sous diverses formes, de coordonner dans l'organisation d'activités marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2022.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que le gouvernement indien donne la priorité au soutien du Vietnam pour qu’il puisse accéder aux vaccins contre le coronavirus sous diverses formes et le plus rapidement possible, et coopère pour un transfert de technologies de production de vaccins au Vietnam. Le Premier ministre indien s’est déclaré prêt à travailler étroitement avec le Vietnam dans la lutte contre le COVID-19.



Les deux dirigeants ont convenu d'élargir la coopération dans l'industrie de la défense et de coordonner dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU.



Les deux parties ont décidé de faire des efforts pour porter rapidement le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars par an, en renforçant la promotion du commerce et en minimisant les barrières techniques...



Les deux Premiers ministres ont affirmé l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol, et du règlement pacifique des différends sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). -VNA