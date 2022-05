La 15e Assemblée nationale a écouté le rapport expliquant, justifiant et ajustant le projet de loi sur le cinéma (modifié) et discuté en plénière certains de ses contenus suscitant des opinions divergentes

Deux agences vietnamiennes ont été élues aux conseils exécutifs du SIAP et du CSAM de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP).