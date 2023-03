Délégués lors du séminaire. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté mardi matin 7 mars à Hanoï à un séminaire économique de haut niveau Vietnam-Japon ayant pour thème "Nouvelles possibilités des relations Vietnam-Japon vers l'avenir", à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon (21 septembre 1973).



Cet événement a été organisé par le ministère du Plan et de l'Investissement, l'ambassade du Japon et la Fédération des organisations économiques japonaises (KEIDANREN). Il a été retransmis en direct sur plusieurs plates-formes technologiques.



Dans son discours, le chef du gouvernement vietnamien a passé en revue les réalisations marquantes des relations Vietnam-Japon. Il a notamment souligné les résultats positifs de la mise en œuvre de l'Initiative conjointe Vietnam-Japon en huit phases au cours de ces 20 dernières années, qui avaient contribué à améliorer le climat d'investissement et à renforcer la compétitivité du Vietnam.



Pham Minh Chinh a indiqué que sur la base du partenariat stratégique intégral et fiable pour la paix et la prospérité en Asie, les relations entre les deux pays disposaient d'un énorme potentiel de coopération.



Ce séminaire revêtait une signification importante, permettant aux deux parties d'analyser les opportunités, les difficultés et défis, de partager des expériences de chacun pour définir des orientations, tâches et solutions visant à aider le Vietnam et le Japon à atteindre les objectifs de développement durable dans chaque pays, a estimé Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du séminaire. Photo: VNA





Le chef du gouvernement a également abordé des questions concernant le développement vert, la transformation numérique, l'innovation et la créativité, avant de proposer aux ministères, organes, scientifiques, organisations et entreprises des deux pays de partager leurs expériences pour présenter des solutions pratiques et favorables au développement durable et la prospérité des deux parties.



Mettant l'accent sur la promotion de l'esprit "intérêts harmonieux, risques partagés", Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement vietnamien accompagnerait toujours les investisseurs japonais et leur créerait des conditions favorables pour qu’ils mènent leurs investissements de façon fructueuse, durable et à long terme au Vietnam.



Lors du séminaire, les participants ont évalué le bilan de la 8e phase de l'Initiative conjointe Vietnam-Japon, la coopération au cours des 50 dernières années et donné une vision des relations entre les deux pays dans les 50 ans à venir. -VNA