Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh. Photo : VGP



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, s’est entretenu en ligne le 23 octobre avec le chef de la diplomatie malaisienne, Hishammuddin Hussein.



Le ministre malaisien a affirmé la volonté de son pays d’approfondir le partenariat stratégique bilatéral en tous domaines. Félicitant le Vietnam pour ses réalisations dans le combat contre le COVID-19, il a suggéré aux deux pays de préparer les conditions nécessaires pour relancer les vols directs le plus rapidement possible.



Hishammuddin Hussein a en outre félicité le Vietnam pour son succès en tant que président de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) en 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021. S’agissant des inondations dans les provinces centrales du Vietnam, il a exprimé la volonté de la Malaisie d'aider autant que possible.



Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a remercié la Malaisie pour son soutien et sa coordination dans l'organisation des vols de rapatriement de ressortissants vietnamiens pendant la pandémie. Il s'est engagé à continuer de créer des conditions permettant aux investisseurs, experts, gestionnaires et travailleurs hautement qualifiés de pays, dont la Malaisie, d'entrer au Vietnam, contribuant ainsi à garantir la stabilité des activités des entreprises.



Pham Binh Minh a demandé à Kuala Lumpur de continuer de fournir un traitement humanitaire aux pêcheurs vietnamiens arrêtés en Malaisie, conformément au droit international, dans l'esprit de la solidarité de l'ASEAN, de traiter les problèmes surgissant avec une bonne volonté pour ne pas affecter les belles relations entre les deux pays.



Les deux parties ont convenu de parachever rapidement le programme d'action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique pour 2020-2025. Elles ont également décidé d'accroître les échanges bilatéraux et ceux avec les autres membres de l'ASEAN sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, y compris la question de la Mer Orientale, de collaborer étroitement pour organiser avec succès les Sommets de l'ASEAN et de l’APEC (forum de Coopération économique Asie-Pacifique) en novembre prochain. -VNA