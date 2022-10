Phnom Penh (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Cambodge, Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Parti, a eu le 18 octobre à Phnom Penh des entrevues avec des dirigeants cambodgiens.



Il a rencontré le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et Premier ministre, Samdech Techo Hun Sen; le président honoraire du PPC et président de l’Assemblée nationale, Samdech Heng Samrin; la vice-présidente du PPC, vice-Première ministre, présidente de la Commission centrale de mobilisation des masses, présidente de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam, Men Sam An.

Vo Van Thuong (gauche) et Samdech Heng Samrin. Photo: VNA



Lors des rencontres, Vo Van Thuong a souligné que le Vietnam attachait toujours de l'importance à la solidarité, à la coopération et à l’entraide entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PPC et, plus généralement, entre les deux pays. Il a affirmé que le Vietnam ferait de son mieux pour travailler avec le Cambodge pour préserver et développer les relations entre les deux Partis et les deux pays, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité et la coopération dans la région et dans le monde.Vo Van Thuong a suggéré que les deux parties travaillent en étroite collaboration pour bien mettre en œuvre leurs accords déjà signés. Il a exprimé son espoir que les dirigeants cambodgiens continueraient à prêter attention et à créer des conditions favorables aux personnes d’origine vietnamenne et aux entreprises vietnamiennes investissant au Cambodge, ainsi qu’à oeuvrer pour édifier ensemble une frontière commune de paix, d’amitié, de coopération et de développement.