Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le chef de la diplomatie vietnamienne, Bui Thanh Son, a eu le 13 avril une conversation téléphonique avec le second ministre des Affaires étrangères du Brunei, Dato Erywan Pehin Yusof.



Les deux ministres ont convenu d’élaborer prochainement un programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat intégral entre leurs pays dans les cinq prochaines années, de maintenir régulièrement et efficacement le mécanisme du Comité mixte de coopération bilatérale.



Ils ont également décidé d’étudier pour mettre en place un mécanisme de consultation politique et et signer un protocole d’accord entre les deux ministères des Affaires étrangères, ainsi que de promouvoir la coopération en matière de commerce et d’investissement.



Le ministre Bui Thanh Son a réaffirmé le soutien du Vietnam à la présidence du Brunei de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) en 2021, avant d’inviter son interlocuteur à effectuer une visite au Vietnam à un moment opportun. L’invitation a été acceptée. -VNA