Panorama de la rencontre. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Hoai Trung, membre du Comité central, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a reçu le 22 juin Vivian Balakrishnan, ministre singapourien des Affaires étrangères et chef de la commission des relations extérieures du Parti d'action du peuple (PAP) à Singapour, en visite de travail au Vietnam.



Vivian Balakrishnan a souligné que les bonnes relations entre les dirigeants des deux pays étaient une base politique solide, créant des conditions favorables à la coopération dans tous les autres domaines, et que la coopération entre les deux Partis au pouvoir était un élément important du partenariat stratégique Vietnam-Singapour.



De son côté, Le Hoai Trung, a affirmé que la visite au Vietnam de Vivian Balakrishnan était un jalon important, contribuant à la promotion de la belle coopération entre les deux Partis au pouvoir et du partenariat stratégique Vietnam-Singapour.



Le Hoai Trung et Vivian Balakrishnan ont discuté des mesures propres à renforcer la coopération entre leurs Partis et leurs pays. Ils ont également abordé des questions régionales et internationales et convenu de poursuivre leur coordination et leur consultation au sein des forums régionaux tels que l’ASEAN ou l’APEC..., afin de maintenir un environnement régional pacifique, stable, amical, favorable à la coopération et au développement. -VNA