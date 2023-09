Hanoï (VNA) - A l'invitation du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, le président de la Chambre des conseillers du Japon, Otsuji Hidehisa, effectuera une visite officielle au Vietnam du 4 au 7 septembre 2023.Cette visite aura lieu dans le contexte où les deux pays organisent cette année de nombreuses activités significatives pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (21 septembre).Ces 50 dernières années, le Vietnam et le Japon sont devenus des partenaires très importants l’un pour l’autre, partageant de nombreux intérêts stratégiques communs. En 2014, ils ont établi un « Partenariat stratégique approfondi et étendu pour la paix et la prospérité de l'Asie ».Au cours des dernières années, la confiance politique entre le Vietnam et le Japon a été constamment consolidée et renforcée grâce aux contacts et aux échanges à tous les niveaux, en particulier aux niveaux élevés. Plus récemment, la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet du G7 élargi et sa visite de travail au Japon (du 19 au 21 mai 2023) a ouvert une nouvelle étape dans les relations bilatérales.En outre, les deux pays entretiennent actuellement plusieurs mécanismes de dialogue et coopèrent étroitement et efficacement dans des forums internationaux et régionaux.Sur le plan économique, le Japon est actuellement l'un des partenaires économiques les plus importants du Vietnam et a été le premier pays du G7 à reconnaître le statut d'économie de marché du Vietnam (octobre 2011).Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 47,6 milliards de dollars en 2022, et plus de 24,9 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2023.En matière d’investissement direct étranger (IDE), le Japon est le 3e plus grand investisseur au Vietnam (après la République de Corée et Singapour), avec 5.143 projets d’IDE valides, le capital total enregistré s'élevant à plus de 71,2 milliards de dollars (en juillet 2023).Le Japon est également le plus grand fournisseur d'aide publique au développement (APD) au Vietnam, représentant environ 30% du montant total octroyé par les bailleurs de fonds au Vietnam, avec 29,3 milliards de dollars dont 1,8 milliard d’aide non remboursable.Outre la coopération économique, les deux pays coopèrent efficacement dans de nombreux autres domaines tels que la culture, l'éducation et la formation, la santé, le tourisme, la coopération décentralisée, le travail...Actuellement, la communauté vietnamienne au Japon compte environ 500.000 personnes.La visite officielle au Vietnam du président de la Chambre des conseillers du Japon, Otsuji Hidehisa, contribuera à consolider et à approfondir les relations entre le Vietnam et le Japon.-VNA