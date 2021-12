Des dirigeants vietnamiens et des représentants du Parti communiste de la Fédération de Russie, lors de la cérémonie de remise du Prix Lénine au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, le 15 décembre à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Parti, a reçu une délégation du Parti communiste de la Fédération de Russie, en visite au Vietnam pour remettre au secrétaire général Nguyen Phu Trong le Prix Lénine.



La délégation russe est conduite par Leonid Kalashnikov, vice-président du Parti communiste de la Fédération de Russie (PCFR), président de la Commission des affaires de la Communauté des États indépendants, de l'Intégration eurasienne et des Relations avec les Compatriotes de la Douma d'État.



La délégation russe a également eu des rencontres avec Tran Tuan Anh, membre du Bureau politique, président de la Commission économique du Comité central du Parti; Dinh Tien Dung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï; Nguyen Khac Dinh, membre du Comité central, vice-président de l’Assemblée nationale, président du groupe parlementaire d’amitié Vietnam-Russie. Elle a eu en outre un entretien avec Le Hoai Trung, membre du Comité central, président de la Commission des relations extérieures du Comité central, et a travaillé avec des organes vietnamiens.



Lors des rencontres et séances de travail, les deux parties ont discuté de mesures pour renforcer les relations entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PCFR, ainsi que celles entre les deux pays. Elles ont affirmé leur volonté de promouvoir la coopération entre le PCV et le PCFR, le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix et la stabilité dans le monde.-VNA