Panorama de l'entretien. Photo: VNA



Séoul (VNA) - Dans le cadre sa visite officielle en République de Corée, le vice-président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Nguyen Duc Hai s'est entretenu le 20 mars à Séoul avec son homologue sud-coréen Chung Woo-taik.

Ce dernier a souligné l'importance du renforcement des échanges de délégations de haut niveau entre les deux pays, dont ceux entre les deux organes législatifs. La partie sud-coréenne a émis le souhait que les deux parties intensifient leur coopération et partagent des expériences législatives, le processus d'élaboration et de promulgation des documents juridiques afin de faciliter le développement socio-économique et culturel, la protection des citoyens, et d'aider les entreprises à surmonter leurs difficultés.

Chung Woo-taik a également remercié le Vietnam d'avoir soutenu la République de Corée pour surmonter la crise de l'approvisionnement en urée en 2022, et a proposé au Vietnam de soutenir son pays dans l'organisation de l'Exposition universelle de Busan 2030.

Le Vietnam attache une grande importance au développement de ses relations avec la République de Corée et souhaite approfondir le partenariat stratégique intégral pour l'intérêt des deux peuples, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde, a affirmé Nguyen Duc Hai.

Il a souligné que la coopération économique devrait être placée au centre de la coopération bilatérale. Les deux parties devraient travailler ensemble pour mettre en œuvre efficacement de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et la République de Corée, l'Accord de Partenariat économique régional global (RCEP), et s'efforcer d'atteindre l'objectif de 100 milliards de dollars de commercial bilatéral cette année et 150 milliards d'ici 2030.

Le Vietnam encourage les entreprises sud-coréennes à étendre leur échelle d'investissement au Vietnam, en particulier dans des domaines prioritaires tels que la haute technologie, les sciences et technologies, l'innovation, l'économie verte, l'économie et la transition numériques, l'énergie propre, les villes intelligentes, les villes écologiques, les zones industrielles vertes, a-t-il ajouté.

Les deux délégations de l'AN du Vietnam et de la République de Corée prennent des photos souvenirs. Photo: VNA

Le vice-président de l'AN du Vietnam a suggéré à la République de Corée de continuer à maintenir les mécanismes de coopération en matière d'aide publique au développement (APD) avec le Vietnam, de développer les industries et les professions qui reçoivent des travailleurs vietnamiens telles que les technologies de l'information, les soins de santé… ; de mettre en œuvre prochainement l'accord sur l'assurance sociale Vietnam-République de Corée. Les échanges entre les localités des deux pays devraient également être favorisés.

En outre, le Vietnam est toujours prêt à collaborer avec la République de Corée pour renforcer les échanges et la coopération sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun. Le Vietnam travaillera en étroite collaboration avec la République de Corée pour remplir avec succès son poste de coordinateur des relations ASEAN-République de Corée pour le mandat 2021-2024.

Le Vietnam est toujours prêt à apporter une contribution active au processus de paix et de dénucléarisation de la péninsule coréenne et à soutenir les efforts de maintien de la paix en Asie du Nord-Est par le dialogue, ainsi qu'à soutenir la République de Corée dans l'organisation de l'Exposition universelle de Busan 2030.

Le 19 mars, la délégation de l'AN du Vietnam a eu une rencontre avec l'Association d'échanges économiques et culturels République de Corée - Vietnam (KOVECA). -VNA