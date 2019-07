Hanoi, 17 juillet (VNA) - Les relations de défense entre le Vietnam et les autres pays se sont intensifiées et ont abouti à des résultats concrets grâce aux activités de coopération mises en œuvre conformément aux directives et options sur l’intégration internationale de la Parti et de l’État.

Le ministre de la Défence Ngô Xuân Lich lors du 18e dialogue Shangri-La. Photo : VNA

C’est ce qu’a apprécié le ministère de la Défense lors d'une conférence le 16 juillet à Hanoi, présidée par le vice-ministre de la Défense, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, pour examiner le travail d’intégration internationale et les relations extérieures de la défense au cours du premier semestre 2019.Le ministère a indiqué qu'au cours des six derniers mois, sous la direction de la Commission militaire centrale et grâce aux efforts de l'ensemble de l'armée, l'intégration internationale et le travail extérieur en matière de défense avaient été réalisés de manière flexible et créative, obtenant de nombreux résultats importants.Les activités de coopération en matière de défense menées par le Vietnam reposent sur les accords signés et portent sur les échanges de délégations à tous les niveaux, la formation du personnel, la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, le règlement des conséquences de la guerre, l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe.En même temps, le Vietnam a participé activement aux activités internationales et régionales, notamment au 18e dialogue Shangri-La et à la 8e conférence de Moscou sur la sécurité internationale. Elle s'est également préparée activement au déploiement d'une unité de sapeurs au Sud-Soudan et du deuxième hôpital de campagne de niveau deux destiné à remplacer le premier dans la nation africaine.Cela a permis de promouvoir le pays et la stature de son armée et son rôle sur la scène internationale, a déclaré le ministère.Les participants à la conférence ont déclaré qu'au cours du dernier semestre de l'année, le Vietnam continuerait à promouvoir les liens de défense bilatéraux avec d'autres pays, en particulier dans les domaines qui lui conviennent comme le dialogue et les consultations sur la politique de défense, le règlement des conséquences de la guerre, l'aide humanitaire, les secours en cas de catastrophe et la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.Le pays s’engagera également davantage dans les mécanismes de coopération multilatérale en matière de défense dirigés par l’ASEAN et se préparera activement aux réunions et activités entre l’armée et la défense dans l’Année de la présidence vietnamienne de l’ASEAN en 2020. -VNA