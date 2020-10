Hanoï (VNA) - Le Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a appelé les Comités locaux du Parti à assurer une sécurité maximale de la vie de la population et des moyens de sauvetage, ainsi qu'à fournir un soutien aux personnes touchées par les catastrophes naturelles.

Photo : VNA

Dans une dépêche envoyée aux organes du Parti à tous les niveaux, le Secrétariat a appelé à accélérer les opérations de recherche et de sauvetage face à l'évolution complexe des inondations dans les villes centrales qui ont causé de grandes pertes humaines et matérielles.Il a notamment mentionné la province de Thua Thien-Hue, où des glissements de terrain se sont produits qui ont coûté la vie à 13 officiers et fonctionnaires d'une équipe de secours et enterré de nombreux travailleurs de la centrale hydroélectrique de Rao Trang 3.Le Secrétariat a exprimé sa solidarité avec la population de la région centrale et les familles des victimes.Face à la situation, il a exhorté à intensifier les prévisions, la surveillance et les alertes météorologiques, et à mobiliser les ressources nécessaires et adéquates pour aider les victimes à surmonter les conséquences des catastrophes.Il a exhorté les militants locaux à se conformer sérieusement au décret 42 du Secrétariat sur le renforcement du leadership du Parti dans la prévention et la lutte contre les catastrophes, ainsi qu'aux directives du Premier ministre sur la recherche et le sauvetage et les secours en cas de catastrophe dans le Centre du pays. - VNA