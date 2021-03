Hanoï, 10 mars (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc s'est entretenu par vidéoconférence le 10 mars, avec ses homologues du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen, et du Laos, Thongloun Sisoulith.

Entretien virtuel entre le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc et ses homologues du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen, et du Laos, Thongloun Sisoulith. Photo : VNA



L’entretien a eu lieu suite à une initiative du Premier ministre Hun Sen visant à maintenir et à renforcer l'amitié traditionnelle entre les trois pays voisins et entre les hauts dirigeants en particulier.



Les Premiers ministres ont souligné que l'amitié et la solidarité particulières sont un trésor précieux et une force motrice pour les trois pays à travailler ensemble au cours des luttes nationales pour l'indépendance d’hier et dans l’œuvre de construction et de développement nationaux.



Ils partageaient la conviction que les jeunes générations continueront de nourrir et de promouvoir cette belle tradition.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a félicité le Laos et le Cambodge pour leurs réalisations en matière de prévention et de contrôle du COVID-19, et a remercié les dirigeants des deux pays pour leurs félicitations au Vietnam pour le succès du 13e Congrès national du Parti. Il a également félicité le Laos pour le succès du 11e Congrès national du Parti révolutionnaire du peuple lao (PRPL).et des récentes élections générales.



Il a souligné que grâce à sa détermination à mettre en œuvre le «double objectif» de la lutte contre la pandémie et du développement économique, le Vietnam a maintenu la stabilité macro-économique et enregistré une croissance de près de 3% en 2020, tout en contrôlant essentiellement la troisième épidémie de COVID-19. Le pays s'efforce de mettre en œuvre avec succès le plan socio-économique pour les 10 prochaines années et une vision à l'horizon 2045.



Dans le même temps, les Premier ministre lao et cambodgien ont salué les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et de lutte contre la pandémie, tout en s’informant mutuellement de leur situation actuelle et de leurs orientations de développement futures.



En ce qui concerne les relations entre les trois pays, les Premiers ministres ont exprimé leur plaisir de coopérer dans les domaines de la politique, de la sécurité, de la défense, de la gestion des frontières, de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'éducation et de la formation.



Ils ont souligné l'importance de renforcer l'éducation des jeunes générations dans les trois pays sur l'amitié traditionnelle.



Ils sont parvenus à un consensus sur le maintien et la promotion de l'efficacité des mécanismes de coopération, tout en renforçant les partenariats et les échanges entre 13 localités frontalières et en améliorant la coordination pour protéger la sécurité des frontières et lutter contre la criminalité transfrontière.



Il est nécessaire d'accélérer la mise en œuvre du plan de connexion des trois économies du Cambodge, du Laos et du Vietnam (CLV) jusqu'en 2030, en mettant l'accent sur l'optimisation des ressources des pays développés pour construire un réseau autoroutier reliant Hanoï et Vientiane, des lignes ferroviaires reliant Vientiane et Vung Ang, ainsi que Ho Chi Minh-Ville et Phnom Penh, ainsi que les marchés frontaliers et les centres de distribution et de transit de marchandises, ont-ils souligné.

Les chefs de gouvernement ont décidé de faciliter les déplacements des ressortissants de chacun des pays et les échanges commerciaux transfrontaliers. Ils ont souligné la nécessité, pendant la crise sanitaire, de garantir l’accès aux vaccins aux pays en voie de développement et de tirer le meilleur profit des initiatives anti-Covid-19 de l’ASEAN, dont la Réserve d’équipements sanitaires d’urgence et le Couloir de déplacement aséanien.

Les trois dirigeants ont hautement apprécié la coopération fructueuse entre les trois pays dans les forums sous-régionaux, régionaux et internationaux, et ont affirmé leur engagement à travailler avec d'autres pays de l'ASEAN pour accélérer la construction de la Communauté de l'ASEAN, coordonner la coopération sous-régionale de l'ASEAN, et associer la coopération du Mékong aux stratégies et plans de coopération de l'ASEAN.



Le Laos et le Cambodge ont félicité le Vietnam pour avoir joué avec succès les rôles de président de l'ASEAN en 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies au cours du mandat 2020-2021.



Le Vietnam a affirmé son soutien pour le Cambodge dans l'organisation du 7e Sommet de la sous-région du Grand Mékong (GMS), qui est prévu pour ce mois, tout en remplissant le rôle d'hôte du 13e Sommet Asie-Europe (ASEM) plus tard cette année et en aidant le Laos dans l'accomplissement de ses tâches en tant que président de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS) au cours du mandat 2021-2022.



S'agissant des questions régionales d'intérêt commun, les dirigeants ont exprimé l'espoir que la situation au Myanmar se stabilisera prochainement grâce au règlement pacifique des différends pour l'intérêt du Myanmar et pour un environnement régional pacifique et stable. Ils ont convenu de continuer à soutenir le rôle central et les efforts de l'ASEAN.



Les trois dirigeants ont souligné la nécessité de maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale et et ont convenu de coordonner l'élaboration d'un code de conduite en Mer Orientale (COC) qui soit pratique, efficace et conforme au droit international.

Ils sont également convenus de continuer à renforcer la coopération dans la gestion et l’utilisation des ressources en eau du Mékong, tout en coordonnant le règlement des problèmes liés au développement de projets hydroélectriques en général et en renforçant la coopération dans le développement des énergies vertes et renouvelables.



L’entretien virtuel s’est déroulé dans une atmosphère sincère, ouverte et pragmatique. Les trois Premiers ministres ont convenu de charger leurs ministères, secteurs et localités respectifs de mettre en œuvre les accords conclus lors de cet entretien, accélérant ainsi leur amitié et renforçant l'efficacité de la coopération. entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.-VNA