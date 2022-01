Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam vient d'approuver le projet "Renforcement de l'application des technologies de l'information et de la transformation numérique dans l'éducation et la formation pour la période 2022-2025, avec une orientation à l'horizon 2030".

L'objectif du Projet à l'horizon 2025 est d'innover radicalement les modalités d'organisation pédagogique, de faire de l'enseignement et de l'apprentissage dans l'environnement numérique une activité éducative essentielle et quotidienne pour chaque enseignant et apprenant.

En ce qui concerne l'accès à l'enseignement en ligne, 50% des élèves, étudiants et enseignants sont éligibles pour participer efficacement aux activités d'enseignement et d'apprentissage en ligne.

Les principales tâches et solutions du projet visent à renforcer les conditions pour assurer l'application des technologies de l'information et la transformation numérique dans l'éducation et la formation; à développer un écosystème de transformation numérique des activités d'enseignement, d'apprentissage, de test, d'évaluation et de recherche scientifique; à déployer de manière synchrone le système d'information de gestion de l'éducation et de la formation, la base de données du secteur de l'éducation; à renforcer la capacité des enseignants, des administrateurs de l'éducation; à améliorer l'indice de développement des ressources humaines sur l'e-Gouvernement (HCI); à mobiliser des ressources pour participer à l'application des technologies de l'information et à la transformation numérique dans l'éducation et la formation ; à perfectionner les mécanismes et les politiques pour promouvoir la transformation numérique, etc. -VNA