Echanger des expériences sur les opportunités de travail au Royaume-Uni. Photo: VNA

Londres (VNA) - Le 18 février, plus de 200 étudiants vietnamiens au Royaume-Uni ont participé au Leader Camp 2023 à l’Université de South Bank de Londres (London South Bank University).



Leader Camp, le plus grand événement annuel de l'Association des étudiants vietnamiens au Royaume-Uni (SVUK), vise à aider les étudiants vietnamiens à découvrir et développer leurs propres capacités. Avec trois critères clés que sont l'éducation, la solidarité et la culture, le Leader Camp met l'accent sur le développement du savoir-être et des compétences de management collectif.



C'est la 9e année que la SVUK organise le Leader Camp, contribuant à renforcer la solidarité entre les étudiants vietnamiens au Royaume-Uni.



Présent à l’événement, l'ambassadeur du Vietnam à Londres, Nguyen Hoang Long, a affirmé que son ambassade était prête à continuer de soutenir les activités de la SVUK.-VNA