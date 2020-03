Hanoi (VNA) - Selon le rapport du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, actuellement, 37 foyers de grippe aviaire, dont 32 provoqués par la souche A/H5N6 et cinq par la souche A/H5N1 ont été signalés dans 11 villes et provinces dans l’ensemble du pays. Jusqu’à 137.180 volailles ont été abattues.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural exhorte les localités à procéder à une désinfection à grande échelle. Photo: VNA

La lutte contre la grippe aviaire est confrontée à des difficultés liées aux conditions météorologiques extrêmes, à l’augmentation des activités de transport et aux méthodes d’abattage traditionnelles.

Afin d’enrayer la propagation de la grippe aviaire, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a demandé de resserrer la gestion de l’élevage et de l’abattage du bétail, d’élargir la vaccination et d’accélérer la formation d’abattoirs concentrés.

Le ministère a suggéré d’envoyer des groupes de travail dans les localités pour inspecter et guider la prévention et le contrôle des maladies, allouer plus de ressources, surveiller étroitement le commerce de la volaille et des produits avicoles et sanctionner les violations.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural continuera de soutenir et de créer des conditions favorables pour les grandes entreprises d'élevage et les fermes à développer la production et l'élevage des animaux, de la volaille et l’aquaculture.- VNA