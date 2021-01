Le professeur et docteur Nguyen Xun Thang, secrétaire du Comité central du Parti, président du Conseil théorique central, directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La défense des fondements idéologiques du Parti est une mission importante qui bénéficie d’une grande attention du Parti.

C’est ce qu’a déclaré le professeur et docteur Nguyen Xun Thang, secrétaire du Comité central du Parti, président du Conseil théorique central, directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, lors d’une interview accordée à la presse.

Dans le contexte où les forces réactionnaires à l’intérieur comme à l’extérieur du pays multiplient constamment leurs activités de propagande, cherchant à dénaturer les informations sur le Parti et l’Etat et éroder la confiance en le Parti et le régime, la défense des fondements idéologiques du Parti est d’autant plus importante, a-t-il indiqué.

L’ouverture du 13e Congrès national du Parti à Hanoï. Photo : VNA

Nguyen Xuan Thang a affirmé qu'il s'agissait d'une lutte durable, régulière et féroce, qui nécessitait la participation de tous sur le front de l'idéologie.

Il a souligné le rôle important des théoriciens et des médias, de l’édification d'un cadre juridique pour défendre fermement toutes les réalisations du Vietnam, ainsi que la nécessité de sanctionner sévèrement les violations de la loi.

« Notre mission est d’œuvrer pour une sensibilisation plus efficace. Affirmer le vrai via la communication et la sensibilisation est également un moyen direct permettant de lutter contre les fausses opinions et de les réfuter. Il s’agit d’une mission des forces spécialisées, mais aussi de tout le système politique, des habitants dans la société », a-t-il souligné. -VNA