Panorama de la rencontre. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) – Le général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên, membre du Comité central du Parti, vice-ministre de la Défense, a reçu le 19 janvier l’attaché de Défense sortant et le nouvel attaché de Défense de Russie au Vietnam.



Lors de la rencontre, le vice-ministre Hoang Xuan Chiên a félicité le colonel Roman Boytsov pour avoir terminé son mandat au Vietnam et souhaité la bienvenue au colonel Govorov Alexey Arkadievich, nouvel attaché de Défense de Russie au Vietnam.



Le général vietnamien a souligné que les dirigeants des deux pays accordaient toujours une grande attention à la coopération bilatérale en matière de défense. Il a indiqué que malgré l'épidémie de COVID-19, cette coopération n'avait cessé de s'étendre et de s'approfondir sur divers aspects.



Il a déclaré souhaiter que le colonel Roman Boytsov, en ses nouvelles qualités, continue d’apporter des contributions au développement des relations bilatérales. Il a demandé au colonel Govorov Alexey Arkadievich de collaborer avec les organes compétents vietnamiens pour mettre en œuvre efficacement les orientations de la coopération bilatérale en matière de défense. -VNA