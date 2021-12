Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, lors de la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La 19e réunion du Comité mixte Vietnam - Cambodge sur la coopération économique, culturelle, scientifique et technique a eu lieu le 19 décembre par visioconférence.



La réunion a été coprésidée par le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, le vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn.



Les deux parties ont déclaré apprécier leur collaboration dans les préparatifs pour la visite d’Etat au Cambodge du 21 au 22 décembre du président Nguyen Xuan Phuc, laquelle sera également l’événement d'ouverture de l’ « Année d’amitié Vietnam - Cambodge 2022 » pour célébrer les 55 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (24 juin).



Les deux parties ont convenu de maintenir les contacts et les échanges réguliers de haut niveau et de promouvoir efficacement les mécanismes de coopération bilatérale, de bien mettre en œuvre les accords de coopération en matière de défense et de sécurité, d’accélérer les recherches et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge…



Les deux parties ont convenu de déployer des efforts concertés pour renforcer la connectivité entre les deux économies, en maintenant la dynamique du commerce bilatéral et de la croissance des investissements réciproques. Elles ont en outre décidé de renforcer davantage la coopération dans les transports, le tourisme, l'agriculture-sylviculture-aquaculture, les postes et télécommunications et les technologies de l'information, l’emploi, les ressources naturelles et l'environnement…