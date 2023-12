L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, et le vice-Premier ministre cambodgien, Neth Savoeun (droite). Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, est venu saluer le 5 décembre à Phnom Penh le vice-Premier ministre cambodgien, Neth Savoeun, après la composition du gouvernement cambodgien du 7e mandat.

L'ambassadeur Nguyên Huy Tang a exprimé son admiration pour les activités efficaces et remarquables du gouvernement du 7e mandat après plus de 3 mois de fonctionnement, en particulier les grandes réalisations que le peuple cambodgien a obtenues sous sa direction.

L'ambassadeur Nguyên Huy Tang a espéré que les gouvernements, les ministères et les branches des deux parties se coordonneraient étroitement pour renforcer davantage leurs relations de coopération.

Appréciant les réalisations du Vietnam en matière de développement, le vice-Premier ministre Neth Savoeun a souligné l'importance des relations de bon voisinage entre les deux pays.

Le vice-Premier ministre Neth Savoeun a suggéré aux deux parties de continuer de renforcer leurs relations étroites, d'élargir la coopération entre les ministères, les localités et dans tous les domaines, de mettre activement en œuvre les contenus de l'accord convenu entre les deux parties en matière économique et commerciale, et de renforcer la coordination et la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité, afin d'améliorer l'efficacité de la coopération entre les deux pays.

Le vice-Premier ministre Neth Savoeun et l'ambassadeur Nguyên Huy Tang ont convenu de maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux, d'augmenter les rencontres et les contacts pour partager des informations et des expériences, de continuer à promouvoir les mécanismes de coopération disponibles, de rechercher de nouvelles opportunités et mécanismes de coopération efficaces et d'accroître la coopération dans tous les domaines, les plus potentiels notamment.

Les deux parties ont également souligné l'importance d'assurer la paix, la sécurité et la stabilité des deux parties, de renforcer la coordination dans la prévention de la criminalité transnationale et de maintenir ensemble la sécurité et l'ordre à la frontière afin de créer des conditions favorables au développement socio-économique, au commerce frontalier et aux affaires des habitants vivant le long de la frontière, pour le développement stable, la paix des deux pays. -VNA