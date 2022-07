2e consultation politique des ministères vietnamien et azerbaïdjanais des Affaires étrangères. Photo: baoquocte.vn



Hanoï (VNA) – Le chef de la diplomatie vietnamienne, Bui Thanh Son, a reçu le 19 juillet à Hanoï, le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elnur Mammadov, en visite de travail au Vietnam.



Le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à ses relations avec l'Azerbaïdjan et souhaitait continuer à développer l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays. Il a souligné que les deux pays avaient encore des potentiels de coopération dans de nombreux domaines, notamment en économie.



Le vice-ministre Elnur Mammadov a souligné que l'Azerbaïdjan souhaitait promouvoir sa coopération avec le Vietnam dans les domaines de l'économie, de l’éducation et de la formation, de la culture, du tourisme, des transports, du pétrole et du gaz…



Le même jour, le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc et son homologue Elnur Mammadov ont coprésidé la 2e consultation politique entre leurs ministères.



Le vice-ministre Ha Kim Ngoc a suggéré aux deux parties de prendre des mesures pour promouvoir la coopération entre entreprises, de développer le rôle du Comité intergouvernemental de coopération Vietnam – Azerbaïdjan dans l’économie, le commerce, les sciences et techniques.



Le vice-ministre Elnur Mammadov a suggéré d'élargir la coopération bilatérale dans des domaines prometteurs tels que le pétrole et le gaz, la logistique…



Dans l'après-midi du même jour, les vice-ministres Ha Kim Ngoc et Elnur Mammadov ont assisté et prononcé des allocutions à un séminaire intitulé "30 ans des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Azerbaïdjan : histoire et perspectives". Cet événement a été organisé par l'Académie diplomatique du Vietnam et l'ambassade d'Azerbaïdjan à Hanoï pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Dans le cadre du séminaire, les deux vice-ministres ont assisté à la signature d’un accord de coopération entre les Académies diplomatiques du Vietnam et d’Azerbaïdjan. -VNA