De gauche à droite: le secrétaire d'État à l'économie en Saxe, Thomas Kralinski; l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh; le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer. Photo: VNA

Berlin (VNA) - Le 11 août, l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a rendu une visite de courtoisie et a travaillé avec le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, et le secrétaire d'État à l'économie en Saxe, Thomas Kralinski, sur le renforcement de la coopération entre le Vietnam et ce Land d’Allemagne.



L'ambassadeur vietnamien a estimé que le potentiel de coopération entre les deux parties était important, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, de la santé, des énergies renouvelables, de la lutte contre le changement climatique, du tourisme… Il a proposé aux autorités de Saxe d'étudier la possibilité de signer un protocole d’accord entre le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et le ministère de l’Economie de Saxe pour favoriser le recrutement de travailleurs qualifiés vietnamiens pour des entreprises allemandes.



Le ministre-président de Saxe a affirmé qu'il souhaitait promouvoir la coopération entre les deux parties dans les domaines de l'éducation, de la recherche et de la formation professionnelle.



De son côté, le secrétaire d’Etat à l'économie en Saxe a affirmé que les entreprises allemandes étaient intéressées par le renforcement de leurs activités au Vietnam. Appréciant la proposition de signer un protocole d’accord dans la formation professionnelle et l’emploi, il a annoncé qu’une centaine de travailleurs qualifiés vietnamiens arriveraient à Leipzig à la fin de cette année pour travailler.



Lors de son séjour en Saxe, l’ambassadeur Vu Quang Minh a rencontré des Vietnamiens à Dresde. Il a également visité la zone commémorative du Président Ho Chi Minh à l’occasion du 65e anniversaire de la visite du grand leader aux élèves vietnamiens faisant des études à Moritzburg, en Saxe.-VNA