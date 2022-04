Le général d’armée Phan Van Giang et la Directrice générale des relations internationales et de la stratégie du ministère français des Armées, Alice Guitton. Photo: qdnd.vn



Hanoï (VNA) – Le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ministre de la Défense, a reçu le 15 avril à Hanoï la Directrice générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère français des Armées, Alice Guitton, en visite au Vietnam pour participer au 2e Dialogue sur les questions stratégiques et la coopération de défense Vietnam-France.



Le général Phan Van Giang a affirmé que dans les relations entre les deux pays, la coopération en matière de défense était toujours promue.



En particulier, après la visite officielle en France en novembre 2021 du Premier ministre Pham Minh Chinh, la coopération bilatérale dans la défense s'est de plus en plus consolidée et développée, a-t-il constaté.



Le ministre de la Défense s’est déclaré convaincu que dans les temps à venir, cette coopération continuerait à être promue, devenant de plus en plus efficace et substantielle, conformément aux besoins et aux conditions réelles de chaque partie.



Pour sa part, Alice Guitton a déclaré espérer que dans les temps à venir, le ministère français des Armées et le ministère vietnamien de la Défense continueraient à promouvoir leur coopération.



Le même jour, le général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên, membre du Comité central du Parti, vice-ministre de la Défense, et la Directrice générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère français des Armées, Alice Guitton, ont coprésidé le 2e Dialogue sur les questions stratégiques et la coopération de défense Vietnam-France.



Les deux parties ont évalué leur coopération depuis la première réunion en juillet 2019 et discuté des orientations de coopération futures.



Elles ont constaté que malgré la pandémie de COVID-19, la coopération Vietnam-France dans la défense avait abouti à des résultats encourageants dans certains secteurs comme l’échange de délégations, la formation de personnel, la médecine militaire, l’industrie de la défense, la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, le traitement des conséquences de la guerre... Avec le soutien de la France, la coopération de défense entre le Vietnam et l'UE est de plus en plus renforcée.



Les deux parties ont convenu que dans les temps à venir, la coopération bilatérale en matière de défense continuerait de se développer de manière efficace et substantielle, en mettant l’accent sur des secteurs tels que renforcement des contacts de tous niveaux, signature de documents de coopération, participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, la médecine militaire, la formation de personnel...



Les deux parties ont en outre parlé des questions internationales et régionales d’intérêt commun. S’agissant de la Mer Orientale, elles ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de survol, du règlement pacifique des différends sur la base du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). -VNA