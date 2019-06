La délégation vientamienne lors d'une séance de travail. Photo : VNA



Moscou (VNA) – Une délégation de la Commission judiciaire de l’Assemblée nationale vietnamienne, conduite par sa présidente Le Thi Nga, s’est rendue en Russie pour échanger des expériences dans les activités parlementaires, notamment dans la supervision judiciaire.



Le 21 juin, la délégation vietnamienne a travaillé avec Alexander Karlin, vice-président du comité du Conseil de la Fédération de Russie chargé de la législation constitutionnelle et de la construction de l’État, ainsi que des responsables de plusieurs organes de la chambre haute et de différentes localités de Russie.



Alexander Karlin a affirmé que les dirigeants russes appliquaient toujours la politique constante de consolider et renforcer le partenariat stratégique intégral avec le Vietnam.



Le même jour, les représentants vietnamiens ont eu une séance de travail au ministère russe de la Justice. Selon Le Thi Nga, le Vietnam envisage de modifier sa loi sur l’expertise judiciaire et souhaite étudier des expériences du ministère russe de la Justice au service de ce travail.



Le 20 juin, la délégation vietnamienne a été reçue par Olga Yepifanova, vice-présidente de la Douma d'Etat russe. Selon la dirigeante russe, la Russie prépare le 2e Forum international « Développement du Parlementarisme » et invite le Vietnam à y participer.



La partie vietnamienne a annoncé que Phan Thanh Binh, président de la Commission de la culture, de l’éducation, de la jeunesse, de l’adolescence et de l’enfance de l’Assemblée nationale vietnamienne, assisterait au 2e Forum international « Développement du parlementarisme », prévu en Russie au mois de juillet prochain.



A cette occasion, la cheffe de la délégation vietnamienne a remercié la Russie pour son soutien à la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021.



Elle a également adressé ses remerciements à la Russie pour avoir créé des conditions favorables aux Vietnamiens vivant sur sol sol, avant de lui demander de continuer de les aider à résoudre des difficultés dans leur vie.



Durant son séjour en Russie, la délégation vietnamienne travaillera avec des représentants de Saint-Pétersbourg, avant d’effectuer une visite de travail en Pologne. -VNA