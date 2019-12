La 8e consultation politique au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères entre le Vietnam et le Myanmar. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Sur invitation du président birman, U Win Myint, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse, accompagnés d’une délégation de haut niveau du gouvernement vietnamien, effectueront une visite officielle au Myanmar du 16 au 18 décembre.

Cette visite officielle du chef du gouvernement vietnamien témoigne de l’importance que Hanoï accorde à son partenariat intégral avec Nay Pyi Taw, ainsi que sa volonté de renforcer la coopération bilatérale dans le commerce, l’investissement, la sécurité et la défense.

Le Vietnam et le Myanmar ont établi leurs relations diplomatiques le 28 mai 1975. Ils partagent des intérêts communs dans le renforcement de la coopération et de l’amitié, le maintien de la paix et de la stabilité dans la région, le développement continu de la Communauté de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est). Leur confiance politique mutuelle se renforce à travers les visites et contacts de haut niveau. En avril 2018, les deux pays ont adopté une déclaration commune affirmant leur satisfaction devant les avancées de la coopération bilatérale. Ils ont signé des mémorandums de coopération dans les postes, les télécommunications et les technologies de l’information, ainsi que l’information. Ils sont en train d’élaborer un programme d’action sur leur partenariat intégral pour la période 2019-2024.

Dans la défense, la coopération bilatérale s’approfondit avec des échanges de délégations militaires. Les deux pays élargissent leur coopération dans la formation de personnel, la médecine militaire, la recherche et le secourisme, les techniques militaires…

Dans la sécurité, en novembre 2013, le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère birman de l’Intérieur ont signé une convention de coopération. En février 2019, les deux pays ont signé une convention sur l’amendement et le complément du Traité entre leurs gouvernements concernant la lutte contre la criminalité.

Dans l’économie, l’année dernière, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 859,9 millions de dollars, soit une hausse annuelle de 3,8%. De janvier à octobre 2019, ils se sont chiffrés à 790 millions de dollars, soit une progression de 9,3% en variation annuelle. Le Vietnam est actuellement le 7e investisseur étranger au Myanmar, avec près de 2,2 milliards de dollars.

Les relations bilatérales dans l’agriculture, les transports, les télécommunications et le tourisme sont en plein développement. La coopération décentralisée, notamment celle entre Hanoï et Nay Pyi Taw, Da Nang et Mandalay, Ho Chi Minh-Ville et Yangon, est renforcée. -VNA