Le général de brigade, professeur associé et docteur Vu Cuong Quyet, chef de l'Institut pour la stratégie de défense assiste à l'événement, au point de Hanoï. Photo: qdnd



Hanoï (VNA) - La cérémonie d'ouverture de la 15e conférence annuelle et de la 7e conférence restreinte du canal II du réseau des Instituts de défense et de sécurité de l'ASEAN (NADI) a eu lieu le 21 mars sous format virtuel.

La délégation vietnamienne conduite par le général de brigade, professeur associé et docteur Vu Cuong Quyet, chef de l'Institut pour la stratégie de défense y participe.

Du 21 au 23 mars, les délégués de 13 instituts de recherche sur la défense et la sécurité de l'ASEAN (NADI) et le Secrétariat du NADI partagent leurs points de vue sur la situation régionale et internationale sur la défense et la sécurité, évaluent les progrès enregistrés par NADI lors de ces 15 dernières années, et définissent des orientations de coopération dans l'avenir.

A cette occasion, le Vietnam a apprécié le rôle du Cambodge, pays hôte et des membres des NADI dans le maintien des activités comme prévu, malgré l'impact de la pandémie de COVID-19. -VNA