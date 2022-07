Photo : VNA



Hanoï (VNA ) - A l'invitation de M. Andries Gryffroy, premier vice-président du Sénat et président du Groupe parlementaire d'amitié belgo-vietnamienne, la délégation du Groupe parlementaire d'amitié Vietnam-Belgique effectue une visite de travail en Belgique du 5 au 8 juillet. Elle est conduite par son président Nguyên Van Hiên, directeur de l'Institut de recherche législative relevant de la Commission permanente de l'Assemblée nationale du Vietnam.

Au cours de cette visite de travail, les deux parties devraient se concentrer sur l'échange d'expériences législatives et le rôle des scientifiques dans les activités législatives.

Dans la soirée du 5 juillet, le Groupe parlementaire d'amitié Vietnam-Belgique a eu une rencontre avec les parlementaires d'amitié belgo-vietnamiens. Au nom de la partie belge, M.Gryffroy a affirmé que la visite de travail de la délégation vietnamienne contribuerait à approfondir les bonnes relations de coopération entre l'Assemblée nationale des deux pays en général et à resserrer les relations entre les deux Groupes de parlementaires d’amitié en particulier.

M. Gryffroy a suggéré que les deux parties renforcent l'échange de délégations de tous niveaux dans les temps à venir. A cette occasion, Nguyên Van Hiên a invité M. Gryffroy et le fait transmettre l'invitation aux dirigeants du Parlement belge d’effectuer une visite de travail au Vietnam. Il a proposé au président du Groupe parlementaire d’amitié belgo-vietnamienne de travailler en étroite collaboration avec les parties belges concernées pour promouvoir la ratification de l'Accord de protection des investissements l'Union européenne et le Vietnam (EVIPA). À ce jour, le Parlement flamand est le premier à avoir approuvé l'EVIPA parmi les six parlements belges qui doivent ratifier cet accord conformément à la Constitution fédérale belge.

Dans le cadre de cette visite de travail au Royaume de Belgique, le 6 juillet, le Groupe parlementaire d'amitié Vietnam-Belgique rendra une visite de courtoisie à la présidente de la Chambre de représentants de Belgique, Elaine Tillieux, et aura des séances de travail approfondies avec certains organismes et instituts de recherche relevant du Parlement et du gouvernement belges, tels que le Département juridique de la Chambre des représentants, la Cour constitutionnelle, le Service public fédéral Intérieur, l'Institut flamand de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (ILVO). - VNA