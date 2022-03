Panorama de la rencontre. Photo: Cour populaire suprême

Hanoï (VNA) – Le président de la Cour populaire suprême, Nguyen Hoa Binh, a reçu le 24 mars l’ambassadeur Giorgio Aliberti, chef de la délégation de l'Union européenne (UE) au Vietnam, et la coordonnatrice résidente par intérim des Nations unies au Vietnam, représentante de l’UNICEF au Vietnam, Rana Flowers.



Nguyen Hoa Binh, également membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, a déclaré souhaiter que l’UE et l’UNICEF continuent de soutenir le Vietnam dans son processus de réforme judiciaire et réfléchissent à l’élaboration d’un plan de coopération pour la prochaine phase.



Giorgio Aliberti et Rana Flowers ont affirmé qu'ils continueraient à faire de leur mieux pour rendre l'amitié et la coopération entre l'UE et le Vietnam plus étroites et plus intégrales.



Lors de la rencontre, les parties ont hautement apprécié le soutien de l'UE et de l'UNICEF à la Cour populaire suprême du Vietnam à travers « EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam » (UE-JULE – Programme de l’UE pour le renforcement du droit et de la justice au Vietnam). En effet, ce programme soutient la Cour populaire suprême dans les domaines de la recherche, de l'élaboration de politiques, du renforcement des capacités des juges et du personnel judiciaire, de l’élaboration du matériel de formation…



Les parties se sont engagées à poursuivre la mise en œuvre effective du programme EU-JULE.-VNA