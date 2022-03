Bruxelles, 9 mars (VNA) - Le Vietnam souhaite renforcer la coopération avec la Belgique en général et la région Bruxelles-Capitale en particulier et échanger des activités de coopération dans les temps à venir, pour le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Belgique (1973-2023).

C’est ce qu’a affirmé l’ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyên Van Thao, lors de sa rencontre avec le ministre - président de la région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort, le 8 mars à Bruxelles.

L’ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyên Van Thao (gauche) remet l’objet de souvenir du Vietnam au ministre-président de la région Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort. Photo : VNA

Lors de cette rencontre, l'ambassadeur Nguyên Van Thao a apprécié les relations Vietnam – Belgique et souhaité qu’elles soient portées à un haut niveau, dans lesquelles la région de Bruxelles-Capitale avec le rôle de "Cœur de l'Europe" continuerait d'être une passerelle dans la promotion des liens Vietnam – Union européenne (UE) et ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) - UE.

Le diplomate vietnamien a informé son interlocuteur des efforts du Vietnam dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, des réalisations nationales en matière de développement socio-économique et la détermination du pays à contribuer à l'effort mondial de réponse au changement climatique ainsi qu'à mettre en œuvre les engagements sur le développement durable.

A l'approche du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Belgique, l'ambassadeur Nguyên Van Thao a suggéré que les deux parties devraient exploiter efficacement leurs avantages existants, notamment la mise en œuvre de l'accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) ainsi que l'élargissement de la coopération dans des domaines potentiels tels que villes intelligentes, connectivité urbaine, infrastructures de transport, économie numérique, échanges culturels, éducation, tourisme...

Par ailleurs, l'ambassadeur Nguyên Van Thao a également proposé à la Région de Bruxelles-Capitale de promouvoir la Belgique à achever prochainement la ratification de l'accord UE-Vietnam de protection des investissements (EVIPA).

L’ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyên Van Thao (gauche) reçoit l’objet de souvenir de la région Bruxelles-Capitale des mains de son ministre-président Rudi Vervoort. Photo : VNA

Pour sa part, le Ministre et Président de la Région bruxelloise Rudi Vervoort a affirmé qu'il apporterait sa voix à la promotion des relations avec le Vietnam en général et les provinces et villes en particulier.

M. Rudi Vervoort a hautement apprécié les acquis du Vietnam dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19 et son impressionnante reprise économique au cours de l'année écoulée. Il a souscrit aux propositions de l'ambassadeur Nguyên Van Thao sur l'orientation de la coopération dans les temps à venir, notamment la possibilité d'établir des relations entre les deux capitales Bruxelles et Hanoï.- VNA