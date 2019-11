Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê (gauche) et le vice-président ivorien Daniel Kablan Duncan. Photo: VNA



Yamoussoukro (VNA) – Dans le cadre de sa tournée en Afrique, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a rencontré le 31 octobre le vice-président ivorien, Daniel Kablan Duncan.



Il a également rencontré le ministre de l’Intégratrion africaine et des Ivoriens de l’extérieur, Ally Coulibaly, et le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobanan Kouassi Adjoumani.



Le vice-président ivorien Duncan a partagé ses impressions sur les réalisations socio-économiques du Vietnam. Il a fait savoir que le Fonds monétaire interational (FMI) et la la Banque africaine de développement (BAfD) avaient conseillé à son pays d’étudier les modèles de développement économique de quelques pays, dont celui du Vietnam. Dans cet esprit, il a exprimé son désir de renforcer la coopération avec le Vietnam dans la riziculture, l’amélioration de la qualité du personnel médical et éducatif, le développement des technologies de l'information pour construire l'e-gouvernance…



De son côté, Vuong Dinh Huê a estimé que les potentiels de coopération entre les deux pays étaient énormes, en particulier dans le commerce. Il a affirmé que le Vietnam voudrait importer davantage de produits de Côte d’Ivoire, tels que noix de cajou et coton.

Le vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan reçoit le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê. Photo: VNA





Le vice-président ivoirien a salué l'attention des entreprises vietnamiennes pour son pays, ajoutant que la Côte d'Ivoire était actuellement le premier fournisseur mondial de cacao (représentant 45% de la production mondiale avec 1 million de tonnes / an) et deviendrait bientôt le premier fournisseur mondial de noix de cajou.



Il a déclaré que les activités de transformation des produits agricoles constituaient une source importante de revenus pour son économie, ajoutant que son pays se réjouissait de renforcer sa coopération dans le secteur agricole avec le Vietnam.



Les deux parties ont convenu d’accélérer la mise en place de cadres juridiques pour les activités de coopération bilatérale, en particulier dans le commerce, et se sont engagées à prêter attention à l’accélération des négociations et à la signature de documents afin de créer des cadres juridiques pour les activités des entreprises des deux pays, tels que l'accord sur l'encouragement et la protection des investissements, l'accord de non-double imposition ...



A cette occasion, Vuong Dinh Hue a transmis l'invitation des dirigeants vietnamiens au président ivorien Alassane Ouattara, au vice-président Daniel Kablan Duncan et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à effectuer des visites au Vietnam. -VNA