L’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoang Van Loi, également président du Comité de l'ASEAN à Pretoria (APC). Photo : VNA

Pretoria (VNA) – A l’occasion du 53e anniversaire de la fondation de l’ASEAN (8 août), l’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoang Van Loi, a écrit un article sur la Communauté de l’ASEAN, les contributions du Vietnam au bloc régional, ainsi que les perspectives de la coopération entre l’ASEAN et l’Afrique du Sud. Son article a été publié sur le journal Pretoria News.



L’ASEAN ou l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est a été fondée le 8 août 1967. Elle comprend actuellement 10 pays membres : Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Singapour, Philippines, Brunei, Cambodge, Laos, Myanmar et Vietnam.



Selon l’ambassadeur Hoang Van Loi, l’ASEAN joue actuellement le rôle central dans la garantie de la paix, de la sécurité et de la prospérité de la région. La fondation de la Communauté de l’ASEAN le 31 décembre 2015 est un jalon important du développement du bloc régional. Les mécanismes dirigés par l’ASEAN attirent la participation de plusieurs pays et sont appréciés. En 2019, l’ASEAN avait une population de 650 millions de personnes et un PIB total de plus de 3.200 milliards de dollars.



En tant que membre de l’ASEAN, le Vietnam a eu des contributions actives à son développement. Pour le Vietnam, l’ASEAN est une base pour qu’il poursuive sa politique extérieure visant à maintenir un environnement pacifique au service du développement et de la défense du pays. L’ASEAN est également une “passerelle” afin que le Vietnam mobilise le soutien international pour la défense de ses intérêts en matière de sécurité et de développement, y compris des questions sensibles telles que la Mer Orientale. L’intégration régionale aide par ailleurs le Vietnam à renforcer sa diplomatie multilatérale.



S’agissant de la Mer Orientale, l’ambassadeur Hoang Van Loi a rappelé la Déclaration sur la vision des dirigeants de l’ASEAN, adoptée lors du 36e Sommet tenu le 26 juin 2020. Cette déclaration affirme l’importance du maintien et de la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, a-t-il indiqué, ajoutant que la Déclaration du Président de l’ASEAN 2020 appelle à une application rigoureuse de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à favoriser les négociations d’un Code de conduite pour cette zone maritime.



En ce qui concerne les relations entre l’ASEAN et l’Afrique du Sud, l’ambassadeur Hoang Van Loi a déclaré que l’ASEAN souhaitait voir l’Afrique du Sud participer au Traité d’amitié et de coopération (TAC) en 2020 pour approfondir les relations bilatérales, dans l’intérêt commun. -VNA