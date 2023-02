Le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti et président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Phan Van Mai et la consule générale de Hongrie Szojka Éva Szilvia (au centre). Photo: www.hcmcpv.org.vn



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti et président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Phan Van Mai a reçu le 22 février, la consule générale de Hongrie Szojka Éva Szilvia, venue prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Appréciant les contributions importantes de Szojka Éva Szilvia au développement des relations de coopération entre le Vietnam et la Hongrie en général et Hô Chi Minh-Ville et les partenaires hongrois en particuliers, Phan Van Mai s'est engagé à créer davantage des conditions favorables aux activités du consulat général de Hongrie dans sa ville, et à promouvoir les activités commerciales et d'investissement entre les deux parties.

Szojka Éva Szilvia a précisé l'entraide entre le Vietnam et la Hongrie ces dernières années, notamment durant l'épidémie de COVID-19. En 2022, le consul général de Hongrie a organisé de nombreuses activités touristiques, gastronomiques et éducatives dans la ville. Elle a souligné que pendant son mandat dans la mégapole du Sud, elle s'est intéressée à trois domaines de coopération que sont la gestion des ressources en eau, le développement agricole et la transformation numérique.

A cette occasion, Phan Van Mai a remis l'insigne d'Hô Chi Minh-Ville à la consule générale hongrois Szojka Éva Szilvia pour reconnaître ses contributions au développement de la ville pendant son mandat. -VNA