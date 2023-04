Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Da Nang Nguyen Van Quang (droite) reçoit Liu Ning, secrétaire du Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine). Photo: VNA

Da Nang (VNA) - La ville de Da Nang (Centre) et la région autonome Zhuang du Guangxi en Chine partagent de nombreuses similitudes et offrent des conditions optimales pour la coopération via les routes maritimes, a déclaré le 2 avril Liu Ning, secrétaire du Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine).

S'exprimant lors d'une séance de travail avec le secrétaire du Comité municipal du Parti de Da Nang Nguyen Van Quang, Liu Ning a hautement apprécié le potentiel et les opportunités de développement de Da Nang, et a exprimé son espoir que les deux parties intensifieraient leur coopération dans les services portuaires et ouvriraient des circuits maritimes reliant le Guangxi à Da Nang.

Pour sa part, Nguyen Van Quang a informé son invité du développement socio-économique de sa ville au cours de ces dernières années et a accepté les propositions de Liu Ning, affirmant que la proximité géographique entre Da Nang et les ports maritimes du Guangxi était favorable à de bonnes relations commerciales.



Selon lui, Da Nang a établi une amitié et une coopération avec certaines localités chinoises. En 2017, un consulat général de Chine a été ouvert dans la ville, servant de pont entre Da Nang et les localités et partenaires chinois.



Entre 2016 et 2019, la Chine est restée l'une des principales sources de touristes à Da Nang. L'année dernière, la ville a accueilli plus de 15.000 touristes chinois, et ce nombre s'élevait à près de 4.900 en janvier de cette année. -VNA