Le Forum de coopération dans l’éducation Vietnam - Hongrie. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre de l'Education et de la Formation Nguyen Kim Son a travaillé le 28 juin avec le ministre hongrois de la Culture et de l'Innovation, Janos Csak, sur le renforcement de la coopération bilatérale en matière d'éducation et de formation, dans le cadre de la visite officielle en Hongrie du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.

Nguyen Kim Son a exprimé sa joie devant le développement de la coopération Vietnam-Hongrie dans l'éducation, avec notamment l’organisation du Forum de coopération dans l’éducation Vietnam - Hongrie où les deux parties ont signé 9 protocoles d'accord sur la coopération entre les universités.

Il a remercié le gouvernement hongrois d'avoir accordé une attention particulière à la coopération éducative avec le Vietnam, notamment en augmentant le nombre de bourses à 200 en 2018 contre seulement 5 en 2012.

Actuellement, le Vietnam compte environ 600 étudiants poursuivant leurs études en Hongrie. C'est un grand pont entre le Vietnam et la Hongrie, contribuant à promouvoir les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre les deux pays, a estimé le ministre vietnamien.

Pour sa part, le ministre Janos Csak a souligné que la politique du gouvernement hongrois était d’étendre les relations de coopération aux pays asiatiques et que le Vietnam était un partenaire important de la Hongrie. Il a déclaré que 9 protocoles d'accord seraient mis en œuvre dans les temps à venir pour favoriser davantage la coopération éducative entre les deux pays.

Le ministre vietnamien a souhaité une coopération bilatérale dans la médecine et la pharmacie, outre l’éducation et la formation. - VNA