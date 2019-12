Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (droite) et le ministre mongol de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Industrie légère, Chultem Ulan. Photo : VGP



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a reçu le 6 décembre à Hanoï le ministre mongol de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Industrie légère, Chultem Ulan.

Le ministre Chultem Ulan, également président du sous-comité de Mongolie au sein du Comité intergouvernemental Mongolie-Vietnam, est en visite au Vietnam pour participer à la 17e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Mongolie sur la coopération économique, scientifique et technique.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a salué la visite du ministre mongol, qui est intervenue à l’occasion du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a également déclaré apprécier le consensus obtenu par les deux parties lors de la 17e réunion du Comité intergouvernemental.

Selon le dirigeant vietnamien, les relations économiques entre les deux pays demeurent en deçà des potentiels et des attentes. En 2018, les échanges commerciaux bilatéraux n’avaient atteint que 31,5 millions de dollars, soit une baisse de 53,6% sur un an. Devant cette situation, Trinh Dinh Dung a proposé de poursuivre l’échange de délégations et les contacts de tous niveaux, de développer le rôle du Comité intergouvernemental. Il a en outre suggéré d’ouvrir une ligne aérienne directe entre le Vietnam et la Mongolie, de favoriser davantage les liens entre entreprises.

Le ministre mongol de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Industrie légère, a affirmé que lors de la 17e réunion du Comité intergouvernemental, les deux parties s’étaient mises d’accord sur plusieurs mesures dans l’espoir de porter le commerce bilatéral à 100 millions de dollars d’ici 2020. Selon lui, la Mongolie souhaite importer du riz, du café, de l’huile végétale, des sucreries, des produits aquatiques… Elle peut exporter vers le Vietnam du charbon, du cuir et des produits d’élevage…-VNA