Hanoï (VNA) – Un colloque a été organisé le 12 juin à Hanoï pour discuter des mesures visant à multiplier les échanges et intensifier la coopération multiforme entre les jeunes officiers vietnamiens et laotiens.

Appréciant les relations entre le Vietnam et le Laos cultivées par les Présidents Ho Chi Minh et Kaysone Phomvihane et intensifiées par les générations de cadres, soldats et les populations des deux pays, le lieutenant-colonel Tran Viet Nang, chef du Comité des jeunes officiers du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, a affirmé que la défense était toujours un pilier des liens bilatéraux.

Il a ensuite passé en revue les échanges et cours d’entraînement organisés par l’Armée populaire du Vietnam en faveur des jeunes officiers laotiens.

Le lieutenant-colonel Amphone Soukvixay, chef adjoint du service chargé des affaires liées aux jeunes officiers de l’Armée populaire du Laos, a appelé à multiplier les échanges entre les jeunes officiers vietnamiens et laotiens, contribuant à l’intensification de la solidarité spéciale des deux pays.

Il a aussi informé des résultats de certaines activités remarquables de l’Armée populaire du Laos, avant de remercier l’Armée populaire du Vietnam pour son soutien dans la formation de jeunes officiers et la construction d’infrastructures.

Les participants du colloque ont partagé des mesures et modèles de coopération efficace des jeunes officiers des deux pays. -VNA