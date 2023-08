Le général de brigade Pham Truong Son (droite), chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, a reçoit le général de division Nim Balen, directeur du Département des opérations militaires du commandement de l' Armée royale cambodgienne . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le général de brigade Pham Truong Son, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, a reçu le 18 août à Hanoï le général de division Nim Balen, directeur du Département des opérations militaires du commandement de l'Armée royale cambodgienne.

Pham Truong Son a félicité le Cambodge pour l'organisation réussie des élections de la 7e Assemblée nationale et a souligné les bonnes relations traditionnelles d'amitié entre le Vietnam et le Cambodge. Les hauts dirigeants des deux pays accordent toujours une grande importance à la préservation et à la consolidation des relations bilatérales, a-t-il dit.

Depuis la mise en œuvre du Plan de coopération 2023 entre les deux ministères de la Défense du Vietnam et du Cambodge, les deux parties ont organisé avec succès de nombreuses activités importantes telles que la visite du vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Cambodge au Vietnam, ainsi que le 6e Dialogue sur la politique de défense. Elles ont continué de mener des patrouilles bilatérales efficaces pour protéger les frontières et garantir la sécurité politique, l'ordre et la sécurité sociaux dans les zones frontalières.

Les deux parties ont hautement apprécié les résultats de l'entretien et de la coopération entre les deux départements des opérations militaires ces dernières années, notamment dans les domaines d'échange d'expérience professionnelle, de formation et d'échanges de délégations.

Dans les temps à venir, les départements des opérations militaires des deux pays continueront de renforcer leur coordination, leur consultation et leur direction pour mettre en œuvre efficacement les tâches du Plan de coopération 2023 entre les deux ministères de la Défense. Ils coordonneront étroitement pour assurer la sécurité et l'ordre dans les zones frontalières et renforceront la formation et l'entraide.

Le général de corps d'armée Nim Balen a informé son hôte des résultats de l'entretien avec le Département des opérations militaires du Vietnam. Plus précisément, les deux parties ont échangé de nombreux contenus de coopération importants dans les temps à venir. Ils ont convenu de mettre en œuvre des activités de coopération en 2023 telles que des exercices antiterroristes, des échanges d'amitié en matière de défense des frontières entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge d'ici la fin de 2023, ainsi que la recherche des restes de soldats volontaires vietnamiens tombés au cours de missions internationales... -VNA