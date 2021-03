L'entretien virtuel entre les trois Premiers ministres vietnamien, lao et cambodgien. Photo: VNA



Vientiane (VNA) – Les Premiers ministres vietnamien, lao et cambodgien ont convenu de promouvoir leur coopération dans les domaines politique, économique et dans la défense, la sécurité et le commerce, lors de leur entretien par vidéoconférence le 10 mars, selon KPL (Laos News Agency).

Le Premier ministre lao Thongloun Sisoulith s’est réjoui de revoir ses deux homologues vietnamien et cambodgien Nguyên Xuân Phuc et Hun Sen, affirmant que cela démontre l'affection et la solidarité de longue date entre les trois pays voisins, malgré la situation régionale et international complexe et la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Saluant les bonnes relations d’amitié et de coopération entre ces trois pays voisins, les Premiers ministres sont parvenus à un consensus sur la promotion de coopération dans les domaines de la politique, de la sécurité, de la défense, de la gestion des frontières, de l'économie, du commerce…

Les chefs de gouvernement se sont informés mutuellement du développement socio-économique, des mesures pour faire face au coronavirus et ont discuté des questions régionales et internationales d'intérêt mutuel.

A cette occasion, le Premier ministre lao Thongloun Sisoulit a félicité le succès du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, son homologue vietnamien Nguyên Xuân Phuc pour sa réélection au Bureau politique du Parti du nouveau mandat.

Il a remercié le Parti, à l'État du Vietnam et le Cambodge pour avoir aidé le Laos à faire face à la propagation de l’épidémie de Covid-19.

A l’issue de cet entretien virtuel, le dirigeant lao a a souhaité voir l'amitié de longue date et spéciale entre les trois pays voisins continuer de se développer. -VNA