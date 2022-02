Cérémonie d'échange d'un accord de coopération entre les ministères de l'Industrie et du Commerce des deux pays. Photo: VNA



Singapour (VNA) – A l’occasion de la visite d’Etat du président Nguyen Xuan Phuc à Singapour du 24 au 26 février, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, a travaillé avec le ministre singapourien de la Main-d'œuvre et deuxième ministre du Commerce et de l'Industrie, Tan See Leng.



Les deux ministres ont déclaré se réjouir du développement des relations bilatérales. Singapour est actuellement le 5e partenaire commercial et le troisième investisseur au Vietnam. En 2021, le commerce entre le Vietnam et Singapour s’est chiffré à 8,3 milliards de dollars, en hausse de 23% par rapport à 2020.



Les deux ministres ont également apprécié la signature d'un protocole d'accord sur la coopération économique et commerciale entre les deux ministères à l'occasion de la visite du président Nguyen Xuan Phuc. Ils ont convenu de mettre en place rapidement des groupes de travail spécialisés dans chaque domaine pour mettre en œuvre rapidement et efficacement ce protocole d'accord.



Ils ont en outre discuté de mesures pour accélérer le développement des relations économiques Vietnam-Singapour, dont l’exploitation des accords de libre-échange...-VNA