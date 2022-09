Tran Tuan Anh (droite), membre du Bureau politique, président de la Commission économique du Comité central du Parti, et Hayashi Nobumitsu, gouverneur de la JBIC. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Tran Tuan Anh, membre du Bureau politique, président de la Commission économique du Comité central du Parti, a reçu le 15 septembre à Hanoï Hayashi Nobumitsu, gouverneur de la Banque Japonaise pour la Coopération Internationale (JBIC).



Lors de la rencontre, Tran Tuan Anh a déclaré apprécier les activités efficaces et les contributions actives de la JBIC au Vietnam. Il a également salué la coopération active de la banque japonaise avec la Commission économique et les autres organes vietnamiens concernés pour promouvoir un mécanisme de partenariat trilatéral entre le Japon - les États-Unis - l'Australie et le Vietnam afin d’accroître les investissements dans les secteurs d'infrastructures essentiels au Vietnam.



Tran Tuan Anh a suggéré que le Japon et la JBIC continuent de soutenir et de promouvoir les investissements des investisseurs japonais, américains et australiens dans certains domaines clés dont le Vietnam a besoin, tels que développement des énergies propres, mise en oeuvre des projets d’infrastructures stratégiques, amélioration des capacités médicales, formation de ressources humaines…



Pour sa part, le gouverneur de la JBIC a déclaré apprécier les orientations et les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, ainsi que ses politiques de reprise et de développement post-COVID-19. Il a affirmé que la JBIC continuerait de coopérer étroitement avec le Vietnam dans les investissements et le développement des infrastructures socio-économiques, contribuant à l’épanouissement des relations entre le Vietnam et le Japon.-VNA