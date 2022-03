Photo: VNA

Alger (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Nguyen Thanh Vinh, a déposé le 8 mars des fleurs devant une stèle dédiée aux journalistes algériens décédés lors d’un accident d'avion au Vietnam le 8 mars 1974. La stèle se trouve dans la rue Journalistes du Vietnam 8/3/1974 à Alger.

Quinze journalistes algériens, leurs neuf homologues vietnamiens et trois membres d'équipage couvrant la visite officielle du président algérien Houari Boumediene au Vietnam, sont morts le 8 mars 1974 après que leur avion s'est écrasé dans le district de Soc Son à Hanoï.

L'ambassadeur Nguyen Thanh Vinh a déclaré que la commémoration annuelle vise à mémoriser les sacrifices des générations précédentes pour développer les relations entre les deux pays et les deux peuples.

Le président de l'Association d'amitié Algérie-Vietnam, Tayeb Cherfaoui, a déclaré que cet événement offrait aux Algériens et aux Vietnamiens l'occasion d'en savoir plus sur les sacrifices de leurs prédécesseurs et leur responsabilité de renforcer constamment la compréhension mutuelle et les relations bilatérales.

Le 9 mars, l’ambassadeur vietnamien en Algérie a prononcé une allocution lors d'un forum organisé par le quotidien algérien El Moudjahid pour rendre hommage aux victimes de l’accident d’avion en 1974.-VNA