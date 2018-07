Hanoï (VNA) – « La vision et la stratégie de développement dans la 4e révolution industrielle » sera le thème de l’Industry 4.0 Summit 2018, qui aura lieu les 12 et 13 juillet à Hanoï.

L’Industry 4.0 Summit 2018 comprendra un forum de haut niveau et cinq sessions de conférence qui réuniront des experts des Etats-Unis, d’Allemagne, de France, de Finlande, du Japon et de la République de Corée pour donner un aperçu et une stratégie de développement industriel intelligent à l’ère de l’industrie 4.0.

Les sujets des cinq sessions de conférence seront : Tendances émergentes de la 4e révolution industrielle: impacts et suggestions pour le Vietnam ; Construire des villes intelligentes dans la 4e révolution industrielle ; Développer l'industrie manufacturière intelligente: vision et solutions technologiques ; Perturbation du secteur bancaire et financier dans la 4e révolution industrielle ; Tendances et perspectives d'application des technologies de l’information dans l'agriculture et d'autres secteurs économiques du Vietnam.

L'exposition de l’Industry 4.0 Summit 2018 accueillera environ 1.500 délégués venant d'organes gouvernementaux, de localités, d’organisations internationales et d’entreprises. Elle permettra aux visiteurs d'accéder aux derniers produits et solutions de sociétés technologiques de premier plan.-VNA